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الوطن

محافظ بورسعيد يستعرض أمام السيسي إنجازات المحافظة

منذ 13 دقيقة
كتب: نرمين عفيفي
محافظ بورسعيد يستعرض أمام السيسي إنجازات المحافظة

عادل الغضبان

قال اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، إن محافظة بورسعيد قاطرة للتنمية، وإن محافظة بورسعيد تنعم بإنجازات تتحقق، حيث تم إنشاء منطقة لوجيستية ومنطقة القابوطي التي تحولت لمجتمع سكني حضاري.

واضاف الغضبان خلال كلمته أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تفقده لبعض المشاريع بشرق بورسعيد أنه تم إنشاء أول مجمع للصناعات الصغيرة لـ58 مصنعا وجاري إعداد المجمع الثاني، وتم افتتاح 3 مصانع لتعبئة الأسماك وأواني الطهو واللمبات الموفرة.

وتابع الغضبان أنه جاري إنشاء مصنع لتدوير القمامة وشهد التعليم طفرة، حيث تم إغلاق جميع مراكز الدروس الخصوصية، وتم تطبيق فكر جديد لإلحاق طلبة التلعيلم الفني بالمصانع للتدريب على سوق العمل، وتم تشغيل 7 آلاف مواطن من شباب الخريجين.

واستكمل الغضبان أنه في إطار التنمية العمرانية جاري تأسيس كيانات سياحية كبرى، وتنطلق منظومة التأمين الصحي الشامل وتم تطوير المستشفيات الكبرى.

وأوضح الغضبان أنه في مجال الشباب والرياضة بإنشاء مدينة شبابية ببورسعيد وواكب ذلك تجميع الشوارع والميادين.

ووجه الغضبان الشكر لرئيس الوزراء والوزراء والفريق مهاب مميش على الدعم الذي يقدموه للمحافظة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومبني المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراعي السمكي للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.

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