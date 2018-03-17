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الوطن

طالب يتهم شخصين بربطه بالحبال والتعدي عليه بسبب معاكسة فتاة في أشمون

منذ 6 دقيقة
كتب: محمود الحصري
طالب يتهم شخصين بربطه بالحبال والتعدي عليه بسبب معاكسة فتاة في أشمون

أرشيفية

اتهم طالب بقرية جريس التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، طالبين آخرين بالتعدي عليه وربطه بالحبال بسبب مشاجرة لمعاكسة فتاة، تم تحرير محضر بالواقعة واستدعت النيابة المشكو في حقهما لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بتقدم "م.م.م" 18 سنة طالب مقيم قرية جريس دائرة المركز ببلاغ يفيد بتضرره من "ش.ر.ا" 19 سنة طالب، و"م.ج.م" 18 سنة طالب مقيمان بذات الناحية، لقيامهما بالتعدي عليه بالسب والضرب، وتقييده بالحبال لخلافات بسبب معاكسته لإحدى قريبات الأول.

وبسؤال المشكو في حقهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 3085 جنح مركز أشمون لسنة 2018، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

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