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بالصور| الكشف على 2102 مريض بقرية بلوش في قافلة جامعة كفر الشيخ

منذ 6 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| الكشف على 2102 مريض بقرية بلوش في قافلة جامعة كفر الشيخ

الكشف على 2102مريض بـ"بلوش" فى قافلة جامعة كفر الشيخ الشاملة

انطلقت قافلة طبية شاملة بجميع التخصصات الطبية نظمتها جامعة كفر الشيخ، من مستشفى ‏كفر الشيخ الجامعي إلى قرية بلوش الساحل البحري، والقرى المجاورة لها، بمركز ‏بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، حيث تم الكشف المجاني على جميع المرضى ‏بالتخصصات الطبية المختلفة، على يد نخبة من أمهر الأطباء، كما تم صرف العلاج ‏اللازم للمرضى مجانا.‏

وقال الدكتور ماجد القمري، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن هذه القوافل تستهدف الوصول لحالات المرضى في الأماكن النائية مساهمة من الجامعة في توفير الرعاية الصحية لكافة أبناء المحافظة، مضيفا أن الجامعة تستعد حالياً لإطلاق 12 قافلة طبية بالقرى المختلفة بالمحافظة لعلاج حالات الالتهاب الكبدي الوبائي (فيروسC ‎‏) وتوزيع العلاج على الحالات بالمجان.

وأضاف القمري، أن القافلة شملت تخصصات كثيرة منها "الباطنة"، حيث تم توقيع الكشف الطبي على 239 مريضا، و"الكبد" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 187 مريضا، و"الجراحة" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 217 مريضا و"الأطفال" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 130 حالة و"الأنف والأذن ‏والحنجرة" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 157 حالة.

وكما شملت القافلة تخصصات "الرمد" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 143 حالة و"القلب والصدر" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 98 مريضا و"العظام والكسور" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 198 مريضا، و"المخ ‏والأعصاب" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 107 مريض و"الجلدية" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 152 حالة و"نساء وتوليد" حيث تم توقيع الكشف الطبي على 87 حالة.‏

وتابع رئيس جامعة كفر الشيخ، أنه تم الفحص الطبي الخاص بالالتهاب الكبدي الوبائي (فيروس ‏C ‎‏) على 387 حالة والنتيجة سلبي بنسبة مئة بالمئة.‏

 

 

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