أول تعليق ليوسف زيدان بعد الحكم القطري ضده بغرامة 150 ألف دولار

علق الدكتور يوسف زيدان، على الحكم الصادر ضده من المحاكم القطرية، ويلزمه بغرامة مالية قدرها 150 ألف دولار، والذى أصدرته قطر عقابًا له على عدم إدخال تعديلات خاصة لصالح قطر فى روايته "محال".

وكتب "زيدان" على حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك":"هذا هو الحُكم الهزلي الذي صدر ضدي في القضية الكيدية التي أقامتها دولة قطر "الشقيقة"، من خلال شبكة قنوات الجزيرة بالمحاكم القطرية، عقاباً لي علي عدم موافقتهم فيما طلبوه مني، من تعديلات في روايتي (محال) التي كان من المفترض أن يتشاركوا مع دار الشروق في نشرها، مقابل ثمانين ألف دولار كحقوق مؤلف نظير استغلال الطبعات العربية والإنجليزية للرواية طيلة خمس سنوات.. ودفعوا عند توقيع العقد نصف المبلغ، ورفضوا سداد الباقي عندما أتممت الرواية ورفضتُ ما طلبوه مني، وكان بالنص والله على ما أقول شهيد: يا دكتور، أتكلم عننا في الرواية شوية كلام حلو!"

وأضاف "زيدان"، وفي سنة حُكم الإخوان لمصر، غضبوا من هجومي عليهم، وهددوني برفع قضية ضدي في محاكمهم، فسخرت منهم ورفضت الانصياع للتهديد.. وهكذا مضوا في طريق الكيد والانتقام، مطالبين بتعويض قدره 15 مليون دولار ! حتي أصدروا في غيابي التام عن الجلسات، هذا الحكم الفاضح : رد 40 ألف، علاوة على غرامة 60 ألف، فيكون المجموع 150 ألف دولار!".

وتابع:"بعد أن أنفقوا ما يقرب من 200 ألف دولار على القضية، مابين رسوم التقاضي وتكلفة شركة المحاماة القطرية، "مكتب السيلطي"و المصرية "الديب وشركاه"، أقاموا دعوى قضائية في محكمة الإسكندرية الابتدائية لتنفيذ حكمهم القضائي الهزلي، الغشوم، وكانت القضية قد حُجزت للحكم يوم الخميس، أول أمس، ثم تم مد أجل النطق بالحكم إلى يوم الخميس القادم 20 مارس.. ما شاء الله على العرب، وحكوماتهم الرشيدة التي اختلفت فيما بينها في كل شيء، عدا محاربة المفكرين و الكُتاب وكل من سوّلت إليه نفسه أن يكون محترماً في زمنهم غير المحترم".