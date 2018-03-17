"التخطيط" تعقد ورشة تدريبية لتأهيل العاملين لوحدة المراجعة الداخلية

عقدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري دوره استرشادية للتعريف بمفهوم المراجعة الداخلية وكيفية تطبيقه في الجهاز الإداري للدولة، وذلك في إطار سلسلة ورش العمل التي تنظمها الوزارة بدعم من القيادة السياسية لاهتمامها بتأهيل وإعداد القيادات الشابة.

ويأتي ذلك تنفيذًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 والتي تهدف إلى رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة وتعزيز قدراتهم للنهوض بالجهاز الإداري وذلك من خلال تقديم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل التي تهدف إلى تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية للإدارة الوسطي والعليا كل في مجال اختصاصه.

وشارك بتلك الدورة الاسترشادية المقامة بدار الدفاع الجوي حوالي 260 مرشح للعمل بإدارة المراجعة الداخلية من مختلف الوزرات وقامت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري علي هامش الدورة باستعراض رؤيه مصر 2030 ومحاور الإصلاح التي تضمنتها حيث أكدت السعيد أن عقد هذا البرنامج التدريبي جاء في إطار المبدأ التي تسعي الوزارة لتحقيقه دائماً والذي يتمثل في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره احد الركائز الاساسيه لضمان تنمية شاملة ومستدامة.

وأشارت "السعيد" إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة استطاعت عقد عدد كبير من الدورات التدريبية وورش العمل خلال فترة قصيرة حرصاً منها لتنفيذ خطتها للاصلاح الإداري والتطوير المؤسسي لرفع كفاءة العاملين، مؤكدة أن دعم القيادات وخصوصاً الشابة منها يأتي علي قائمة أولويات الوزارة لتحقيق دورها كشريك أساسي في رؤية مصر 2030.

ويشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد عقدت تلك الدورة على هامش قرار مجلس الوزراء باستحداث 3 وحدات بالجهاز الإداري للدولة لتتضمن وحدات الموارد البشرية والتطوير المؤسسي إلى جانب وحدات المراجعة الداخلية سعياً لاتخاذ خطوات علميه تهدف إلى إجراء اصلاح حقيقي للهيكل الإداري للدولة، حيث تم ترشيح عدد من العاملين لتقييم قدراتهم للعمل بإدارة المراجعة الداخلية المستحدثة.