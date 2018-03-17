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إثيوبيا: الجمهور يجب أن يزيد مشاركته الفعالة في بناء سد النهضة

منذ 13 دقيقة
كتب: وكالات
إثيوبيا: الجمهور يجب أن يزيد مشاركته الفعالة في بناء سد النهضة

سد النهضة الإثيوبي-صورة أرشيفية

أشار مكتب شئون الاتصالات الحكومية في إثيوبيا، في بيانه الإعلامي الأسبوعي إلى أن الجمهور يجب أن يزيد مشاركتة الفعالة في بناء سد النهضة الإثيوبي  حتى اكتماله.

وسيتم الاحتفال بالذكرى السنوية السابعة لوضع حجر الأساس لسد النهضة  في 2 أبريل القادم 2018، وفقا لما ذكره مركز "والتا" الإعلامي الإثيوبي.

وقال المكتب: يجري تنفيذ مخططات مختلفة لتوليد الدخل والتعبئة العامة في مناطق مختلفة من البلد.وقد لوحظ أن المشاركة العامة للسد منذ وضع حجر الأساس له  قد استمرت بقوة.

واكتمل الآن بناء السد بنسبة 64 بالمائة. وأصرت الحكومة على الجمهور على مواصلة وتعزيز الشعور بالملكية والمساهمة حتى إنجاز السد لتحقيق هدفه.

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