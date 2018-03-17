تأجيل محاكمة علاء وجمال مبارك بـ"التلاعب بالبورصة" لـ19 مايو

أجلت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسة محاكمة علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وآخرين في اتهامهم بارتكاب مخالفات في صفقة بيع البنك الوطني، في القضية المعروفة إعلاميا "بالتلاعب بالبورصة"، وذلك لجلسة 19 مايو المقبل.

وأحال النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، المتهمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين فى جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.