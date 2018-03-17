"نقل النواب": مشاركة المصريين بالخارج بروفة للانتخابات في الداخل

وجه النائب محمد عبد الله زين الدين وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التحية والتقدير لجميع المصريين بالخارج الذين شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية بمختلف السفارات والقنصليات بمختلف دول العالم وقدموا نموذجا مشرفا في الانتخابات الرئاسية في الخارج.

واعتبر "زين الدين" في بيان له اليوم، أن توافد المصريين بالخارج على صناديق الاقتراع بأنه رسالة واضحة وحاسمة للعالم كله بصفة عامة وللخونة والإرهابيين الذين أطلقوا دعواتهم الخبيثة والخسيسة لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن المصريين بالخارج شرفوا مصر ورفعوا علمها وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي في مختلف دول العالم وهو ما يؤكد حبهم لمصر وأيضا حرصهم على استقرار الدولة المصرية.

كما اعتبر النائب محمد عبد الله زين الدين هذه المشاركة المشرفة للمصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية بأنه "بروفة " للانتخابات التي تتم داخل مصر أيام 26 و27 و28 من شهر مارس الجارى متوقعا أن تكون مشاركة الشعب المصري العظيم على نفس مستوى مشاركة هذا الشعب صاحب الإرادة القوية في ثورة 30 يونيو عام 2013.