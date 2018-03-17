محام متهم بـ"فض رابعة": المتهم ابني ولا علاقة له بالإخوان

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد إلى دفاع المتهم رضا محمد قطب في قضية "فض رابعة "، والمتهم فيها بديع وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية.

وقال المحامى لهيئة المحكمة، إن المتهم هو ابني ودفع بانتفاء علاقة موكله بالقضية، كما دفع بانتفاء علاقة موكله بجماعة الإخوان.

وقال الدفاع، إن موكلي كان محبوس على ذمة قضية اخرى فى القضية وانه تم اخلاء سبيله بتاريخ 1إبريل 2014 .

وأضاف أن بعد خروجه بيوم واحد تم ضمه للقضية التى امامكم.

وتابع دفوعه بعدم اختصاص المحكمة بنظر المحضر رقم 2362 لسنة 2013 إدارى ثانى مدينة نصر.

كما دفع ببطلان التحريات وبطلان إجراءات القبض والتفتيش.

كما طلب اخلاء سبيله وفى نهاية المرافعة طلب البراءة قائلا: يارب انت عارف الحق والحقيقه.

وأمرت المحكمة بإخراج المتهم ووجه القاضى سؤالا للشاهد قائلاً: اتقبض عليك فين، فرد المتهم: في المعادي وعلق القاضى قائلا: دخلوك فى رابعة ليه، فاجاب المتهم: معرفش.