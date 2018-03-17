تعيين أحمد سلام رئيسا للإدارة المركزية بالعامة للاستعلامات

أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، القرار رقم 424 لعام 2018، بتعيين أحمد عبد العزيز محمود سلام، رئيسا للإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بدرجة "وكيل وزارة".

وكان أحمد سلام، عمل مستشارا إعلاميا ورئيسا للمكتب الإعلامي التابع للسفارة المصرية بالعاصمة الصينية بكين، وعمل مديرا عاما بالنشرات العاجلة والمالتي ميديا بقطاع المعلومات لتابع للهيئة العامة للاستعلامات، كما انتدب للعمل كمدير عامل للإعلام والعلاقات العامة بالمجلس القومي لشؤون الإعاقة التابع لمجلس الوزراء.