تسجيل الدخول

الوطن

الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية

منذ 38 دقيقة
كتب: أ ف ب
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية

على وقع هتاف "الموت ولا المذلة"، تحدى الالاف من سكان جرادة الذين منعوا من التظاهر في المدينة التي تخضع لاجراءات امنية مشددة، حظر السلطات ليطالبوا ب"البديل الاقتصادي" والافراج عن ناشطين اوقفوا مؤخرا.

وتستقبل الزائر مجموعة من الابنية المكعبة الشكل الجامدة موزعة على ارض صخرية في جرادة التي كانت مدينة منجمية في الماضي في شمال شرق المغرب. ويلف غبار اسود التلة الصغيرة التي تشرف على المدينة، على بعد بضعة كيلومترات عن محطة حرارية ينبعث منها الدخان الاسود طوال النهار.

الشوارع مقفرة والمحلات التجارية مغلقة في المدينة التي تجوب فيها آليات قوات حفظ النظام والامن الوطني والجيش.

وتشهد جرادة البلدة المنكوبة حركة احتجاج بدأت في ديسمبر بعد موت شابين في بئر غير مشروعة لاستخراج الفحم.

وسمحت خطة للعمل الاقتصادي اقترحتها السلطات بتهدئة الوضع، لكن حركة الاحتجاج انطلقت مجددا في نهاية الاسبوع الماضي بعد اعتقالات.

- "تصرفات غير مسؤولة" -ولمنع "التصرفات غير المسؤولة"، منعت السلطات مطلع الاسبوع الجاري "التظاهرات الاحتجاجية غير القانونية". وادت صدامات الاربعاء بين قوات الامن والسلطات الى سقوط جرحى واضرار مادية.

وبينما كان وسط المدينة مطوقا الجمعة، تجمع عدد من المتظاهرين في حي منار حيث يعيش قادة الحركة الرئيسيين. وانضم الى هؤلاء المتظاهرين رجال ونساء من كل الاعمار يرافق بعضهم اطفال، بعدما نجحوا في الالتفاف على الحواجز.

وارتفع العدد بسرعة الى آلاف ساروا باتجاه مبنى ادارة المنطقة وهم يرفعون اعلاما مغربية ويردد بعضهم النشيد الوطني المغربي.

وقال احد المتظاهرين "نحن وطنيون ولا نطالب سوى بابسط الحقوق الاساسية".

واكد حسن "هنا الناس ليس لديهم ما يخسرونه، انهم فقراء جدا وكثيرون منهم يجازفون بحياتهم في آبار الموت".

واضاف ان "حركتنا ستبقى سلمية"، بينما كان الحشد يردد "البديل الاقتصادي" للآبار غير المشروعة و"الافراج عن المعتقلين" الذين بلغ عددهم 14 حتى الآن.

ورأى النائب عمر بلافريج الذي انتخب عن اتحاد اليسار الديموقراطي في العاصمة الرباط وكان في جرادة "هناك مشاكل كبيرة في هذه المدينة وكان من واجبنا القدوم" اليها.

- "وكأننا في القرن التاسع عشر" -وقال النائب نفسه الذي كان يتحدث قبل التظاهرة "رأيت هذه المدينة ورأيت آبارها. وكأننا في القرن التاسع عشر"، مشيرا الى ان "عديد قوات الامن يساوي عدد السكان بينما تجري تظاهرات سلمية".

ويهتف المتظاهرون "سلمية". وفي مواجهة قوات الامن يغيرون مسارهم. وعلى الرغم من التوتر انتهت المسيرة بلا حوادث.

وقبل اغلاق المنجم في نهاية تسعينات القرن الماضي بعد اعتباره غير مربح، كان تسعة آلاف شخص يعملون في قطاع المناجم الذي يشكل المورد الاقتصادي الرئيسي لسكان المدينة.

ومنذ اغلاق الآبار يغامر الشبان بدخولها من اجل استخراج الفحم يدويا وبيعه الى تجار محليين يملكون تصاريخ لتسويقه ويسمون محليا "البارونات".

وقال النائب بلافريج "نعرف ان هناك بارونات استغلوا الوضع ويحققون ارباحا ويستغلون بؤس الناس (...) يجب محاسبتهم".

وجرادة اليوم هي واحدة من افقر مناطق المغرب حسب ارقام المفوضية العليا للتخطيط هيئة الاحصاء المغربية.

وقال يحيى (32 عاما) العاطل عن العمل مع انه يحمل "ثلاث شهادات تقنية" ان "السكان كانوا يعيشون من المناجم وتحويلات اموال المغاربة في الخارج والتهريب على الحدود مع الجزائر. المناجم اغلقت التحويلات انخفضت وتم تعزيز المراقبة على الحدود".

الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية
الحركة الاحتجاجية تتحدى حظر التظاهر في مدينة جرادة المغربية

أخبار متعلقة

المغرب.. 3 أحزاب معارضة تدعو لاجتماع "عاجل" بالبرلمان حول جرادة

المغرب.. 3 أحزاب معارضة تدعو لاجتماع "عاجل" بالبرلمان حول جرادة
المغرب يعول على تعاون اقتصادي مع دول إفريقيا لتطوير علاقاته

المغرب يعول على تعاون اقتصادي مع دول إفريقيا لتطوير علاقاته
السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين تسللوا إلى المغرب عام 2011

السجن 12 عاما لمغاربة ساعدوا جزائريين تسللوا إلى المغرب عام 2011
"إيني" الإيطالية تقول إن منصة "سايبم" ستغادر قبرص الرومية إلى المغرب

"إيني" الإيطالية تقول إن منصة "سايبم" ستغادر قبرص الرومية إلى المغرب

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

نيابة الإسكندرية تحبس منتحل صفقة مستشار رئيس الجمهورية 4 أيام

نيابة الإسكندرية تحبس منتحل صفقة مستشار رئيس الجمهورية 4 أيام

غدا.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يعقدان مؤتمر صحفيا مشتركا

غدا.. وزير الخارجية ونظيره الإماراتي يعقدان مؤتمر صحفيا مشتركا

إصابة 3 بائعين في مشاجرة بسوق خضار في ههيا

إصابة 3 بائعين في مشاجرة بسوق خضار في ههيا

#الصور| انتشار المخلفات والقمامة على جانبي محطة السكة الحديد بـ"رمسيس"

#الصور| انتشار المخلفات والقمامة على جانبي محطة السكة الحديد بـ"رمسيس"

19 مايو.. الحكم في دعوى وقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار

19 مايو.. الحكم في دعوى وقف قبول أوراق تأسيس حزب المصريين الأحرار

اختيارات الوطن

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

الأكثر قراءة

عاجل