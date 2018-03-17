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الوطن

بث مباشر| السيسي يتفقد عدد من المشروعات التنموية شرق بورسعيد

منذ 44 دقيقة
كتب: عزة عطية
بث مباشر| السيسي يتفقد عدد من المشروعات التنموية شرق بورسعيد

السيسي

ينقل "الوطن" بثا مباشرا لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الآن، عددا من المشروعات التنموية شرق بورسعيد.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم السبت، أعمال تنفيذ الأرصفة البحرية بميناء شرق بورسعيد، ومبني المنطقة الصناعية الإدارية والاستزراعي السمكي للوقوف على معدل الإنجاز الذي تحقق بعدد من المشروعات القومية التنموية العملاقة بمنطقة شرق بورسعيد، من بينها أنفاق السيارات والسكة الحديد بالكيلو 18 جنوبًا المار أسفل ممر المجرى الملاحي لقناة السويس، لربط شرق سيناء بالوادي وإنشاء الأرصفة بميناء شرق بورسعيد بالميناء المحوري اللوجيستي والمنطقة الصناعية.

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