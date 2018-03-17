محافظ الغربية: مشروعات للشباب لمواجهة البطالة من برنامج "مشروعك"

أكد اللواء أحمد ضيف صقر، محافظ الغربية، اليوم، أن الشباب هم محل اهتمام القيادة السياسية وأن الدولة على استعداد لمساعدتهم لخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب، مشيرا إلى أن برنامج "مشروعك" هو مشروع وطني يهدف إلى تنمية مراكز ومدن المحافظة بإشراك الشباب في التنمية المستدامة مستشهدا أن محافظة الغربية تعد الرائدة في هذا البرنامج.

جاء ذلك بتوجيهات من محافظ الغربية بالتيسير على الشباب بمنحهم قروض ميسرة لإقامة مشروعات وتشجيعا لهم لإتاحة فرص عمل قام المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بمنح قروض قيمتها 371 مليون و731 ألف و982 جنيه لعدد 3964 مشروع للشباب لإقامة عدد من المشروعات المختلفة والتي تساهم في مساعدتهم في إيجاد فرص عمل وتساهم أيضا في القضاء على البطالة حيث تم توفير عدد 8734 فرصة عمل للشباب.

وحث محافظ الغربية الشباب إلى السعي لعمل مشروعات من خلال قروض برنامج مشروعك والذي يمنح قروض بفائدة بسيطة ومتناقصة تساهم في إنجاح المشروعات.