برلماني: مشاركة المصريين بالخارج رد على المؤامرات الخارجية

أكد النائب أشرف رحيم، عضو مجلس النواب، أن خروج المصريين في الخارج بهذا المشهد الرائع يعبر عن مدى وعي المصريين بأهمية هذا العرس الديمقراطي المتمثل في الانتخابات الرئاسية.

ولفت النائب، إلى أن حملات التوعية التي قامت بها العديد من الجهات أتت بثمارها في خروج المصريين بهذا العدد الكبير والمشاركة بفعالية في اختيار الرئيس القادم، مؤكدا أن المصريين في الخارج، أعلنوا تأييدهم لمسيرة التنمية ورفضهم لجميع المؤامرات التي تحاك ضد الوطن.

ودعا أشرف رحيم، أبناء الوطني في الداخل بأن يقتدوا المصريين في الخارج، والمشاركة بإيجابية في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أنها ستكون رسالة واضحة لكل المتربصين بمصر، بأن أبناء الوطن على قلب رجل واحد خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، للدخول بمصر في مصاف الدول المتقدمة.