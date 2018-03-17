رئيس جامعة بنها السابق: السيسي نقل مصر من «دولة تنهار» إلى «وطن ينطلق»

قال الدكتور علي شمس الدين رئيس جامعة بنها السابق، إنَّ الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل مصر من «دولة تنهار» إلى «وطن ينطلق» من خلال وضع أولويات السنوات الأربع الماضية والتي تمثلت في مواجهة المخاطر التى تهدد الوطن واستعادة مكانة مصر الدولية والعمل على البنية الأساسية في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات وإعادة تماسك وثقة المصريين في أنفسهم.

وأضاف «شمس الدين»- خلال مؤتمر لأعضاء هيئات التدريس والباحثين بالجامعات المصرية والمعاهد العليا ومراكز البحوث بعنوان «مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين بهما في الفترة الرئاسية المقبلة»- أنَّ «التعليم والبحث العلمي يجب أن يتصدَّر قائمة أولويات العمل الوطني خلال السنوات الأربع المقبلة»، مشددًا على أهمية دور أساتذة الجامعات في الدعوة للمشاركة في الانتخابات وأهميتها أمام المجتمع الدولي ورفع الروح المعنوية للرئيس نفسه.