سلطان المنصوري: ندعو أن تكون مصر وجهة الاستثمارات الإماراتية

دعا سلطان المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، أن تكون مصر وجهة الاستثمارات الإماراتية للعام الجاري، وذلك باعتبارها من أفضل البيئات الاستثمارية في العالم للاستثمارات الإماراتية حالية خاصة أن مصر خلال العامين الماضين تنعم بالاستقرار السياسي.

كما دعا إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة في مشروعات جديدة مشتركة تحقق صالح الشعبين، وأوضح أن عدد الشركات الإماراتية العاملة في مصر يتجاوز حالياً 877 شركة تعمل في 15 قطاعاً اقتصادياً مختلفاً.

جاء ذلك في ختام أعمال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، والتي ترأسها عن الجانب المصري المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة وعن الجانب الإماراتي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي.

وقال المنصوري: "استثمارات الإمارات بمصر هي الأكبر بين استثمارات الدول العربية، كما أنها الأكثر تنوعاً»، ولفت إلى أن مصر تعد ركيزة للاستثمارات خلال العام الجاري والفترة المقبلة، مشيراً إلى أن العام الجاري سيشهد زيارات عدة لرجال أعمال ومستثمرين.

ويشار إلى أن الوفد الإماراتي الذي زار مصر ضم مجموعة ماجد الفطيم، ومؤسسة الإمارات للاتصالات، وشركة إعمار، وموانئ دبي العالمية، ودبي للاستثمار، ودانا غاز، والظاهرة الزراعية، والخليج للسكر، وجلفار، وثاني للاستثمار، وجنان الزراعية، وغيرها.

وأشار إلى أن حجم الاستثمارات الإماراتية بمصر قفز إلى أكثر من 40 مليار درهم بنهاية العام الماضي، لافتاً إلى انطلاق مشاريع إماراتية استثمارية كبرى في مصر أخيراً، أبرزها مشروع شركة الخليج للسكر لإقامة مجمع زراعي صناعي ضخم في مصر لإنتاج سكر البنجر باستثمارات تتجاوز مليار دولار، إضافة إلى مشروع لإنشاء 100 متجر لعلامة كارفور بمحافظات مصر.

وأضاف أن هناك اتفاق بين الجانبين المصري والإماراتي على حل بعض المشكلات والتحديات، التي واجهها المستثمرون الإماراتيون في مصر بالتنسيق مع الجهات الرسمية.

وكشف عن تراجع عدد المشاكل التى تواجهة المستثمرين الإماراتيين في مصر، وقال إن هناك 6 عدد شركات إماراتية هي تعاني من مشاكل وهناك جهود لحلها ورصد "المنصوري" أهم المشكلات هي بطء الإجراءات الخاصة بقضايا التحكيم القرارات الوزارية المفاجئة الإجراءات الخاصة بالرخص الخاصة.