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الوطن

رئيس مركز الزقازيق يعلن الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية

منذ 24 دقيقة
كتب: نظيمه البحرواي
رئيس مركز الزقازيق يعلن الانتهاء من تجهيز المقار الانتخابية

ارشيفية

أعلن نبيل فاروق، رئيس مركز ومدينة الزقازيق، أن جميع المقار الانتخابية على مستوى المركز والمدينة والأحياء جاهزة لاستقبال الناخبين، مشيرا إلى أن عدد أصوات الناخبين بمركز ومدينة الزقازيق 867 ألف و625 صوت انتخابي وعدد المقار الانتخابية بالمركز 141 مقرا وعدد اللجان الانتخابية 180 لجنة فرعية.

وتابع، يبلغ عدد أصوات الناخبين 125 ألف و199 صوت إنتخابي وعدد المقار الإنتخابية بالحى 18 مقراً وعدد اللجان الإنتخابية 27 لجنة فرعية في حي أول الزقازيق.

وأضاف في حى ثان الزقازيق يبلغ عدد أصوات الناخبين بالحي 155 ألف و521 صوت انتخابي وعدد المقار الانتخابية بالمركز 22 مقرا وعدد اللجان الانتخابية 31 لجنة فرعية وبندر الزقازيق عدد أصوات الناخبين 487 ألف و905  أصوات انتخابية وعدد المقار الانتخابية 101 مقرا وعدد اللجان الانتخابية 122 لجنة فرعية.

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