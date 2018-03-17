تسجيل الدخول

الوطن

"صوتك مستقبل وطن" في مؤتمر جماهيري ببورسعيد

منذ 12 دقيقة
كتب: الوطن
"صوتك مستقبل وطن" في مؤتمر جماهيري ببورسعيد

مستقبل وطن

يستعد حزب مستقبل وطن، ببورسعيد برعاية أحمد عزام أمين عام الحزب ببورسعيد، لتنظيم مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان صوتك مستقبل وطن، بعد غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، بالمركز الثقافي ببورسعيد، لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الإنتخابات.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وقيادات الحزب وعدد من نوابه بمجلس النواب، والقيادات السياسية والشعبية، ورموز السياسة بمصر، وسط حشد من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة.

أخبار متعلقة
مؤتمر "مستقبل وطن" في قليوب: نشارك في حرب الإرهاب بالخروج للانتخابات

مؤتمر "مستقبل وطن" في قليوب: نشارك في حرب الإرهاب بالخروج للانتخابات
"مستقبل وطن": القليوبية ستسجل أعلى نسبة مشاركة بانتخابات الرئاسة

"مستقبل وطن": القليوبية ستسجل أعلى نسبة مشاركة بانتخابات الرئاسة
"مستقبل وطن" بأسيوط يواصل نقاط التمركز بالشارع لدعم السيسي

"مستقبل وطن" بأسيوط يواصل نقاط التمركز بالشارع لدعم السيسي
أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن"دمياط تعقد مؤتمر "انزل شارك دي بلدك"

أمانة المرأة بـ"مستقبل وطن"دمياط تعقد مؤتمر "انزل شارك دي بلدك"
"مستقبل وطن" ببني سويف يواصل اللقاءات مع المواطنين لشرح إنجازات الرئيس

"مستقبل وطن" ببني سويف يواصل اللقاءات مع المواطنين لشرح إنجازات الرئيس
"مستقبل وطن" بالسويس يلتقي كبار العائلات لشرح إنجازات السيسي

"مستقبل وطن" بالسويس يلتقي كبار العائلات لشرح إنجازات السيسي
"مستقبل وطن" بالغربية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي 

"مستقبل وطن" بالغربية ينظم مؤتمرا جماهيريا لتأييد السيسي 
"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يواصل فعاليات نقاط التمركز لدعم السيسي

"مستقبل وطن" بالإسماعيلية يواصل فعاليات نقاط التمركز لدعم السيسي

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

رئيس التليفزيون: "قالوا وقلنا"برنامج جديد فى سهرة الجمعة على الأولى

رئيس التليفزيون: "قالوا وقلنا"برنامج جديد فى سهرة الجمعة على الأولى

رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو

رئيس قطاع الأخبار: تغطية خاصة للانتخابات في الخارج على ماسبيرو

2 أبريل.. عرض "ياسم" ضمن ملتقى "لازم مسرح " بجزويت الإسكندرية

2 أبريل.. عرض "ياسم" ضمن ملتقى "لازم مسرح " بجزويت الإسكندرية

في عيدها القومي.. محافظ الفيوم يفتتح مدارس ومساجد وكورنيش شكشوك

صبا مبارك تجسد شخصية "مهجة" بمسلسل "طايع"

صبا مبارك تجسد شخصية "مهجة" بمسلسل "طايع"

اختيارات الوطن

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

الأكثر قراءة

عاجل