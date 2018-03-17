"صوتك مستقبل وطن" في مؤتمر جماهيري ببورسعيد

يستعد حزب مستقبل وطن، ببورسعيد برعاية أحمد عزام أمين عام الحزب ببورسعيد، لتنظيم مؤتمرًا جماهيريًا بعنوان صوتك مستقبل وطن، بعد غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة مساءً، بالمركز الثقافي ببورسعيد، لدعم ترشيح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية، وحث المواطنين على المشاركة والتصويت في الإنتخابات.

ومن المقرر أن يحضر المؤتمر المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب، وقيادات الحزب وعدد من نوابه بمجلس النواب، والقيادات السياسية والشعبية، ورموز السياسة بمصر، وسط حشد من أبناء مدينة بورسعيد الباسلة.