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الوطن

إصابة طفل برصاص الإرهابيين أثناء محاولته الخروج من الغوطة

منذ 13 دقيقة
كتب: الوطن
إصابة طفل برصاص الإرهابيين أثناء محاولته الخروج من الغوطة

صورة أرشيفية

أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" بإصابة طفل بجروح نتيجة اعتداء التنظيمات الإرهابية المسلحة بالرصاص على مجموعة من المدنيين أثناء خروجهم من حرستا في الغوطة الشرقية باتجاه ممر "الموارد المائية".

وأشارت "سانا" إلى أن عناصر الجيش العربي السوري المتواجدين بالقرب من الممر يقومون بنقل الطفل المصاب إلى المشفى. يشار إلى أن استهداف المدنيين أثناء خروجهم من الغوطة الشرقية لم تتوقف، من قبل الإرهابيين. 

وأعلن التلفزيون العربي السوري قبل أيام أن المجموعات المسلحة المتمركزة في الغوطة الشرقية تقوم باستهداف الممر الإنساني في مخيم الوافدين بالرصاص المتفجر.

وقالت"سانا": خرج اليوم آلاف المدنيين من الغوطة الشرقية عبر ممر حمورية وممر الموارد المائية الذي افتتحه الجيش العربي السوري بالتعاون مع الأهالي لخروج المدنيين المحاصرين الذين كانت تتخذهم التنظيمات الإرهابية دروعا بشرية.

وذكر مصدر عسكري للوكالة أن 10 آلاف مدني خرجوا من الغوطة الشرقية بريف دمشق اليوم حتى الآن عبر ممري حمورية والموارد المائية أغلبهم من الأطفال والنساء.

وذكر مراسل "سانا" إلى ممر حمورية أن وحدات من الجيش العربي السوري والهلال الأحمر العربي السوري تقوم باستقبال المدنيين الخارجين من الغوطة الشرقية وتقديم جميع التسهيلات اللازمة لهم ونقلهم إلى نقطة تجمع مؤقتة تمهيدا لنقلهم عبر الحافلات إلى مراكز للإقامة المؤقتة التي تم تجهيزها بجميع وسائل الاقامة والرعاية الصحية.

ولفت المراسل إلى أن الكوادر الطبية من وزارة الصحة والهلال الأحمر العربي السوري تقوم بتقديم الخدمات الصحية للحالات الإنسانية الحرجة فور وصولها إلى الممر.

 

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