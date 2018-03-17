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الوطن

الدالي وأبوزيد يفتتحان مركز "دعم مصر" تنمية المجتمع

منذ 12 دقيقة
كتب: وائل فايز
الدالي وأبوزيد يفتتحان مركز "دعم مصر" تنمية المجتمع

اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة

أكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، أن ما يقوم به "ائتلاف دعم مصر" وما قدمه للوطن من ثورة تشريعية في مرحلة فارقة من تاريخ مصر تحمل خلالها الائتلاف، وهو في القلب من البرلمان وممثل للأغلبية تحت القبة، عبئا ثقيلاً في مساندة الدولة في قرارات الإصلاح الاقتصادي واستطاع النواب أن يخوضوا المعركة من أجل الوطن بمنتهى النزاهة والشرف والأمانة للعبور بمصر إلى بر الأمان تحت راية القيادة السياسية الحكيمة في شخص الرئيس عبدالفتاح السيسي رجل المرحلة وحارس طموحات المصريين.

وقال المحافظ، إن نواب الائتلاف لم يتهاونوا لحظة في تلبية نداء الوطن وأن ما يقوم به الائتلاف من جولات مكوكية في محافظات مصر كان هدفه ملء الفراغ الذي شهدته الحياة السياسية طوال الفترة الماضية لكننا أصبح لدينا ائتلاف للأغلبية يبحث عن المواطن ومشكلاته ويستمع إليه.

جاء ذلك خلال افتتاح المحافظ وطاهر أبوزيد وزير الرياضة الأسبق ونائب رئيس ائتلاف دعم مصر مركز تنمية المجتمع التابع لـ"ائتلاف دعم مصر" بمحافظة الجيزة بشارع الأهرام بجوار بنك التعمير والإسكان.

 وقال طاهر أبوزيد النائب الأول لرئيس ائتلاف دعم مصر خلال الافتتاح، إن المركز الجديد سيكون مساند للمواطن.

وأشاد أبوزيد بنواب المحافظة ودورهم الفعال في العملية السياسية قائلا "أنا على ثقة بنواب الجيزة وقدرتهم على التعاون مع قيادات المحافظة من أجل مصلحة المواطن كما سيكون هناك ثورة في العمل السياسي على أرض الجيزة من خلال هؤلاء النواب الأفاضل "وأضاف أنه على ثقة بأن مواطني الجيزة سيكون لهم مشاركة كثيفة وفعالة في الانتخابات الرئاسية.

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