بالصور| محافظ كفرالشيخ يناقش شكاوى المواطنين في اللقاء الأسبوعي

ناقش اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، 37 شكوى وطلبا للمواطنين في اللقاء الأسبوعي، الذي عقد بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور المهندس راضي أمين السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبو غنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء هايى النواصرة، والمحاسب محمد عبيدي، والنائب أحمد الطنطاوي، واللواء أيمن عبد الله، والمحاسب بدير موسى، والمحاسب علاء سلام، واللواء شكري الجندي، والدكتورة منى عبد العاطي، أعضاء مجلس النواب، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات الخدمية، والقيادات التنفيذية بالمحافظة، وذلك بالتزامن مع لقاءات الجماهير بجميع مراكز ومدن المحافظة.

وتنوعت شكاوى وطلبات المواطنين، منها، التماس المواطنة "ن. م. ج" الموافقة على تثبيتها حيث إنها تعمل منذ 2012 عاملة في التربية والتعليم، وطلبت المواطنة "س. إ. إ" الموافقة على عودتها إلى مدرستها الأصلية، والتمست المواطنة "هـ. ع. م. أ" الموافقة على تحديث بياناتها بخصوص الوحدة السكنية حيث أنها لم تلحق بتحديث البيانات، والتماس المواطن "أ. خ. أ" الموافقة على تعيينه حيث أنه ضمن 5% معاق، وطلب المواطن "هـ. م. ع. خ" الموافقة على ترخيص قطعة أرض بأرض الجونة.

كما طلب أحد المواطنين، الموافقة على إلغاء قرار تخطيط الشارع حيث إنه داخل المنزل الخاص به، والتماس المواطن"ح. ع. م" الموافقة على تحديد مساحة لبناء سور على الجمعية الزراعية، والتماس المواطنة "هـ. م. م. ب" الموافقة على مكينة الطحين وفراكة الأرز خارج الكتلة السكنية حيث تسبب ضرر، والتماس المواطنة "ح. أ. م. س" الموافقة على نقلها من الدور السادس إلى الدور الأول علوي حيث إنها مسنة وابنها معاق.

والتمست المواطنة "ع. ع. أ" الموافقة على رجوعها إلى المتحف بصنعاء بعد أن تم نقلها، والتماس المواطن "أ. ج. ع. ع" الموافقة على تأجير ربع مساحة قطعة أرض واقعة بين صنعاء ونادي الشرطة، والتماس المواطن"ع. أ. م. غ" الموافقة على وقف إجراءات الترخيص لحين الفصل في النزاع القضائي، والتماس المواطنة "ن. ع. ع. أ" الموافقة على تمكينها من الشقة التي اشترتها من"ج. م. م"، بالإضافة إلى طلبات ترخيص أكشاك بكفرالشيخ، وطلبات إعانات مالية ومساعدات طبية، وطلبات علاج على نفقة الدولة.

وبحث محافظ كفر الشيخ، عددا من هذه الشكاوى مع رؤساء الأجهزة التنفيذية فورا أثناء اللقاء، وتم إحالة البعض الآخر إلى جهات الاختصاص، مشددا تكليفاته لرؤساء الأجهزة المحلية والقطاعات الخدمية والتنفيذية بالتواصل مع المواطنين، والحل العاجل والفوري لمشاكلهم، وتحسين المرافق والخدمات لهم، مؤكدا أنه يتابع حل مشاكل المواطنين شخصيا.