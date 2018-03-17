"الأرصاد": موجة حارة تضرب البلاد غدا

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه من المتوقّع أن تتعرّض البلاد، اعتبارا من غدا الأحد، ولمدة أسبوع على الأقل، لموجة حارة ترتفع معها درجات الحرارة عن المعدل الطبيعي بقيم تتراوح من 5 إلى 7 درجات خلال ساعات النهار، لتكون على المحافظات بين 32 و35 درجة.

وأضاف عبدالعال، يسود طقس حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على محافظات الوجه البحرى والقاهرة وباقى الأنحاء خلال ساعات النهار، فيما يسود طقس بارد ليلا على باقي الأنحاء.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتقل الرؤية في الشبورة المائية الخفيفة شمالا والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على شمال البلاد حتى شمال الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة كما تنشط على غرب البحر المتوسط مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.