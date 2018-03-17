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الوطن

فصائل فلسطينية تعلن انطلاق التحضيرات لمسيرة "العودة الكبرى"

منذ 6 دقيقة
كتب: وكالات
فصائل فلسطينية تعلن انطلاق التحضيرات لمسيرة "العودة الكبرى"

فلسطين

أعلنت "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة"، التابعة للجنة القوى الوطنية والإسلامية (تضم فصائل فلسطينية رئيسية) اليوم السبت، انطلاق فعاليات مسيرة "العودة الكبرى" في الـ 30 من الشهر الجاري، في المنطقة بين قطاع غزة وإسرائيل، وفقا لما ذكرته وكالة "الأناضول" التركية.

وقال عضو اللجنة الإعلامية في الهيئة حسين منصور خلال مؤتمر صحفي اليوم، شرقي مدينة غزة: "نعلن اليوم عن انطلاق التحضيرات لمسيرة العودة الكبرى، من خلال فعاليات وتحركات جماهيرية متعددة، وقررنا أن يكون موعد التحرك الوطني هو الثلاثين من مارس".

وأضاف: "ستكون الفعاليات سلمية بخطوات فعلية غير مسبوقة بالقرب من الحدود مع الاحتلال".

واستدرك مضيفا: "هدف الفعاليات التصدي للاحتلال الإسرائيلي، وكسر الحالة الأمنية التي حاول أن يفرضها على أبناء شعبنا، ومنعه من الوصول إلى الحدود بين قطاع غزة وأراضي فلسطين التاريخية".

ولفت إلى أنه سيتم "الإعداد لمسيرة مليونية بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية، وفي الشتات وأراضي فلسطين التاريخية، وستكون ذكرى النكبة الفلسطينية في الـ 15 مايو المقبل محطة أخرى للتحركات الجماهيرية".

وتابع: "سيتزامن مع المسيرة تحرك سياسي واسع إقليميا ودوليا، بمشاركة أفراد ومؤسسات وهيئات فلسطينية، وداعمة للقضية الفلسطينية".

وأردف: "كما وتهدف المسيرة إلى التصدي لقرار رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بنقل السفارة لمدينة القدس".

ودعا حسين "المؤسسات الدولية الرسمية وغير الرسمية، والأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها لإخضاع الاحتلال الإسرائيلي لفك الحصار عن غزة، وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق حق عودته لأراضيه في فلسطين التاريخية".

وفي السادس من ديسمبر الماضي، أعلن ترامب في خطاب متلفز من البيت الأبيض، اعتراف بلاده رسميا بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى المدينة المحتلة.

من جانبه، قال عبد العزيز قديح، عضو المكتب السياسي "لجبهة النضال الشعبي" (فصيل صغير)، في كلمة له نيابة عن القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية: "نؤكد اليوم على تمسكنا بالثوابت الوطنية، وحقنا الثابت والمشروع بأرضنا، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس".

وأضاف: "كما ونرفض ما يسمى صفقة القرن وسط صمت عربي مرعب".

ودعا "العرب لرفض الضغوط والخطة الأمريكية المشبوهة، وتشكيل قمة عربية سريعة لمواجهة المشروع الأمريكي الذي يسعى إلى إلغاء الهوية الفلسطينية".

وأكد "ضرورة استمرار عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وتحمل مسؤولياتها تجاههم، وإلغاء عملها هو محاولة لإسقاط حق العودة".

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في 23 يناير الماضي، تجميد مبلغ 65 مليون دولار من مساعداتها لـ "أونروا".

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