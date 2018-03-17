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الوطن

رئيس كفر الدوار يتفقد المقار الانتخابات

منذ 7 دقيقة
كتب: ابراهيم رشوان واحمد حفنى
رئيس كفر الدوار يتفقد المقار الانتخابات

رئيس مدينة كفرالدوار يتفقد عددا من مقرات انتخابات الرئاسة

أجرى اليوم، المهندس هيثم الدسوقي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار في البحيرة، يرافقه أحمد الغنام، نائب رئيس الوحدة المحلية، ورضا حموري، معاون رئيس الوحدة، جولة تفقدية على بعض المدارس بنطاق المدينة، والتي سيتم استخدامها كمقار انتخابية، من بينها مدارس بورسعيد الإعدادية وصلاح سالم الثانوية وطلعت حرب الابتدائية.

واطمأن رئيس الوحدة المحلية، على جاهزية المقرات الانتخابية لاستقبال الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها أيام 26، 27، 28 من مارس الجاري، وكذلك الوقوف على حالة النظافة بهذه المقرات.

وتفقد "الدسوقي" حالة النظافة بنطاق عدد من المناطق والشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، وكذلك بعض الأعمال الجارية، مشدداً على ضرورة إنهاء كافة أعمال التطوير بأسرع وقت لتسهيل الحركة المرورية ولعودة الطابع الجمالي للمدينة.

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