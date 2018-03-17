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الوطن

المترو: 14 قطارا إضافيا لمواجهة الزحام بالخطوط الثلاثة

منذ 16 دقيقة
كتب: توفيق شعبان
المترو: 14 قطارا إضافيا لمواجهة الزحام بالخطوط الثلاثة

المهندس على الفضالى رئيس شركة المترو

أوضح المهندس علي الفضالي، رئيس الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، الدفع بنحو 14 قطارا إضافيا بالخطوط الثلاثة للمترو، اليوم، بواقع 7 قطارات بالخط الأول (المرج - حلوان)، و5 قطارات بالخط الثاني (شبرا الخيمة - المنيب)، وقطارين بالخط الثالث (العباسية - استاذ القاهرة)، لمواجهة زحام الركاب على أرصفة المحطات في وقت الذروة المسائية.

وقال الفضالي، لـ"الوطن"، إن الهدف من الدفع بقطارات إضافية في وقت الذروة سواء الصباحية أو المسائية، تخفيف الزحام بالمحطات وعلى الأرصفة، وتقديم خدمات مميزة للركاب، مشيرا إلى أن جميع المحطات مؤمنة تماما بأفراد الشرطة التابعة لشرطة النقل والمواصلات، مضيفا: "حملات أمنية مستمرة لضبط الباعة الجائلين والمتسولين".

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