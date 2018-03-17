"التعليم" تشدد على نشر الأجزاء المحددة في المناهج على مواقع المديريات

أكد الإعلامي أحمد خيري، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بشأن استعدادات المديريات التعليمية لوضع امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام 2017/2018 وحيث إن الوزارة متمثلة في مديري عموم تنمية المواد الدراسية قد حددت من قبل الأجزاء التي يتم الاطلاع عليها فقط في المناهج الدراسية وأنه يجب الالتزام بما ورد في توجيهات مديري عموم تنمية المواد الدراسية في الفقرات المخصصة للاطلاع فقط في المناهج المقررة في الفصل الدراسي الثاني.

وقال الدكتور رضا حجازي رئيس قطاع التعليم العام، إنه تم التنبيه المشدد على موجهي عموم المواد الدراسية، بالتأكد من وصول الأجزاء المحددة للاطلاع إلى جميع المدارس؛ لإخطار جميع المعلمين والطلاب بها، وكذا التأكد من وضع تلك الأجزاء على الموقع الإلكتروني للمديرية التعليمية، والتأكيد على عدم ورود تلك الأجزاء في امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني ومراعاة ما ورد بتقارير السادة مديري عموم تنمية المواد الدراسية بخصوص تقييم امتحانات الفصل الدراسي الأول.