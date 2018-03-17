بالصور| نائب رئيس سيدي سالم يبحث شكاوى الأهالي: التواصل حل نصف المشكلة

ترأس نصر عبد الهادى، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى سالم التابعة لمحافظة كفرالشيخ، اليوم، اللقاء الجماهيرى لحل مشاكل المواطنين، وذلك بحضور السعيد حسن، سكرتير المركز والمدينة، ومديري الإدارات ورؤساء القرى ورؤساء الإدارات.

وخلال اللقاء عرض المواطنون، بعض الشكاوى من المواطنين والخاصة بتطهير ترع ري الأراضي الزراعية وعمل حملات نظافة أمام القرى التى تمر الترع من أمامها ومسح بعض الطرق الترابية، وتطهير الترع ببعض القرى.

وقال نائب رئيس المدينة، أنه تم تكليف رؤساء القرى ببحث ومراجعة خطط رصف الطرق بالقرى والانتهاء من القرى المدرجة في الخطة الاستثمارية، مع حصر عدد الطرق بالقرى الأكثر كثافة سكانية والتي تحتاج لرصف لمحاولة تدبير أموال لها من الخطة العاجلة.

وشدد "عبد الهادى"، بالتواصل مع الأهالي وحل مشاكلهم قائلاً: "التواصل مع المواطن حل نصف المشكلة".