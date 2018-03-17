تسجيل الدخول

الوطن

بالصور| نائب رئيس سيدي سالم يبحث شكاوى الأهالي: التواصل حل نصف المشكلة

منذ 23 دقيقة
كتب: سمر عبد الرحمن
بالصور| نائب رئيس سيدي سالم يبحث شكاوى الأهالي: التواصل حل نصف المشكلة

لقاء المواطنين فى سيدى سالم

ترأس نصر عبد الهادى، نائب رئيس مركز ومدينة سيدى سالم التابعة لمحافظة كفرالشيخ، اليوم، اللقاء الجماهيرى لحل مشاكل المواطنين، وذلك بحضور السعيد حسن، سكرتير المركز والمدينة، ومديري الإدارات ورؤساء القرى ورؤساء الإدارات.

وخلال اللقاء عرض المواطنون، بعض الشكاوى من المواطنين والخاصة بتطهير ترع ري الأراضي الزراعية وعمل حملات نظافة أمام القرى التى تمر الترع من أمامها ومسح بعض الطرق الترابية، وتطهير الترع ببعض القرى.

وقال نائب رئيس المدينة، أنه تم تكليف رؤساء القرى ببحث ومراجعة خطط رصف الطرق بالقرى والانتهاء من القرى المدرجة في الخطة الاستثمارية، مع حصر عدد الطرق بالقرى الأكثر كثافة سكانية والتي تحتاج لرصف لمحاولة تدبير أموال لها من الخطة العاجلة.

وشدد "عبد الهادى"، بالتواصل مع الأهالي وحل مشاكلهم قائلاً: "التواصل مع المواطن حل نصف المشكلة".

أخبار متعلقة

بالصور| رئيس مدينة سيدي سالم يوجه بحل مشاكل نقص الأطباء ومياه الري

بالصور| رئيس مدينة سيدي سالم يوجه بحل مشاكل نقص الأطباء ومياه الري
"تعليم سيدي سالم": جهزنا اللجان الانتخابية ووفرنا سبل الراحة للناخبين

"تعليم سيدي سالم": جهزنا اللجان الانتخابية ووفرنا سبل الراحة للناخبين
بالصور| مؤتمر شعبي لتأييد السيسي في سيدي سالم بكفر الشيخ

بالصور| مؤتمر شعبي لتأييد السيسي في سيدي سالم بكفر الشيخ
بالصور| رئيس مدينة سيدي سالم يناقش سرعة إنشاء السوق والموقف العمومي

بالصور| رئيس مدينة سيدي سالم يناقش سرعة إنشاء السوق والموقف العمومي
رئيس مدينة سيدي سالم يشدد على حل مشاكل المواطنين

رئيس مدينة سيدي سالم يشدد على حل مشاكل المواطنين

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

بالفيديو| "إيمي".. دبة أبهجت صاحبها: "عفويتها تستاهل بوسة"

بالفيديو| "إيمي".. دبة أبهجت صاحبها: "عفويتها تستاهل بوسة"

الإثنين.. ندوة بعنوان "الموسيقى بمصر القديمة" في "اﻷعلى للثقافة"

الإثنين.. ندوة بعنوان "الموسيقى بمصر القديمة" في "اﻷعلى للثقافة"

الإثنين.. ندوة "نشر الكتب الإلكترونية للأطفال" بالأعلى للثقافة

الإثنين.. ندوة "نشر الكتب الإلكترونية للأطفال" بالأعلى للثقافة

"الصحة": الكشف على 611 مريضا من ذوي القدرات الخاصة

"الصحة": الكشف على 611 مريضا من ذوي القدرات الخاصة

إصابة ربة منزل بالتسمم إثر تناولها سم فئران في الدقهلية

إصابة ربة منزل بالتسمم إثر تناولها سم فئران في الدقهلية

اختيارات الوطن

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

موعد مباراة «الأهلي ومونانا» والقنوات الناقلة

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

«آدم»: أعيش فى مصر منذ 20 عاماً.. وأبنائى يرددون النشيد الوطنى المصرى فى طابور الصباح

الأكثر قراءة

عاجل