إصابة ربة منزل بالتسمم إثر تناولها سم فئران في الدقهلية

أصُيبت ربة منزل بقرية "نشا" مركز نبروه بالدقهلية، اليوم، بالتسمم الغذائي إثر تناولها ثمرة طماطم عن طريق الخطأ بعد أن وضعت عليها سم فئران.

تلقي اللواء محمد حجي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من العميد محمد شرباش، مدير المباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة نبروه، من مستشفى نبروه المركزى، بوصول المدعوة لمياء ا. ع.، 23 سنة ربة منزل، ومقيمة قرية "نشا" دائرة المركز مصابة بحالة إعياء وقيئ مستمر "ادعاء تناول سم فأر"

انتقلت مباحث المركز إلي مكان الواقعة، وبسؤال وسؤالها، أكدت في محضر الشرطة، بتناولها ثمرة طماطم بطريق الخطأ كانت قد وضعت عليها سم فأر، مما أدى إلى حدوث إصابتها ولم تتهم أحد بالتسبب فى ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1802/2018 إدارى المركز وجارى العرض النيابة العامة.