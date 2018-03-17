تامر عاشور ينشر صورته بالملابس العسكرية: "الجندية شرف"

نشر المطرب تامر عاشور، صورة له بالبدلة العسكرية، معلقا "من أحلى البدل اللي لبستها.. لايقة عليا؟".

وأضاف عاشور، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جيش مصر خير أجناد الأرض.. الجندية شرف".

وتفاعل الجمهور مع الصورة مؤكدين على علو مقام البدلة العسكرية للجيش المصري.

وكان تامر عاشور قد طرح منذ أيام أغنيته الأحدث "ألف شكر"، والتي توجه كلماتها إلى الشعب المصري.