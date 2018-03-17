تسجيل الدخول

الوطن

تامر عاشور ينشر صورته بالملابس العسكرية: "الجندية شرف"

منذ 36 دقيقة
كتب: شريف حسين
تامر عاشور ينشر صورته بالملابس العسكرية: "الجندية شرف"

تامر عاشور

نشر المطرب تامر عاشور، صورة له بالبدلة العسكرية، معلقا "من أحلى البدل اللي لبستها.. لايقة عليا؟".

وأضاف عاشور، خلال تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "جيش مصر خير أجناد الأرض.. الجندية شرف".

وتفاعل الجمهور مع الصورة مؤكدين على علو مقام البدلة العسكرية للجيش المصري.

وكان تامر عاشور قد طرح منذ أيام أغنيته الأحدث "ألف شكر"، والتي توجه كلماتها إلى الشعب المصري.

أخبار متعلقة

تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "ألف شكرا": "هدية لمصر"

تامر عاشور يستعد لطرح أغنية "ألف شكرا": "هدية لمصر"
حلمي عبدالباقي: "زعلت من تامر عاشور بسبب أغنية أصعب طريق"

حلمي عبدالباقي: "زعلت من تامر عاشور بسبب أغنية أصعب طريق"
"مزيكا" تذيع أغنية تامر عاشور "كرهيني فيكي" على محطات الراديو

"مزيكا" تذيع أغنية تامر عاشور "كرهيني فيكي" على محطات الراديو
تامر عاشور عن حادث العريش: حسبي الله ونعم الوكيل

تامر عاشور عن حادث العريش: حسبي الله ونعم الوكيل
غدا.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بجامعة IAEMS

غدا.. تامر عاشور يحيي حفلا غنائيا بجامعة IAEMS

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"مصر للطيران" تنفي العثور على ثعبان على متن طائرة تابعة لها

"مصر للطيران" تنفي العثور على ثعبان على متن طائرة تابعة لها

أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

أستراليا تحذر من هجمات إرهابية باستخدام تطبيقات مشفرة

خالد أبو بكر: "ليه معندناش اتنين أو تلاتة زي السيسي في مصر؟"

خالد أبو بكر: "ليه معندناش اتنين أو تلاتة زي السيسي في مصر؟"

نزوح جماعي في سوريا والنظام يحقق تقدما جديدا في الغوطة الشرقية

نزوح جماعي في سوريا والنظام يحقق تقدما جديدا في الغوطة الشرقية

مصرع 16 شخصا في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان

مصرع 16 شخصا في غرق مركب مهاجرين قبالة اليونان

اختيارات الوطن

حصاد اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

حصاد اليوم الثاني لتصويت المصريين في الخارج بالانتخابات الرئاسية

بالفيديو| الأهلي "يدهس" مونانا بثلاثية.. ويتأهل لـ"مجموعات الأبطال"

بالفيديو| الأهلي "يدهس" مونانا بثلاثية.. ويتأهل لـ"مجموعات الأبطال"

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

بالفيديو| على أنغام المزمار الصعيدي.. المصريون ينتخبون في عُمان

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

رغم الحرارة والتراب.. المصريون ينتخبون بالبحرين: الوطنية تتحدى الطبيعة

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

بالصور| في الأردن.. مصريون يصطحبون أطفالهم للمشاركة في الانتخابات

الأكثر قراءة

عاجل