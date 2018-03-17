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الوطن

مسيرة شبابية دعما للسيسي بمركز طامية في الفيوم

منذ 17 دقيقة
كتب: ميشيل عبد الله
مسيرة شبابية دعما للسيسي بمركز طامية في الفيوم

صورة أرشيفية-مسيرة انتخابية

نظمت إدارة شباب مركز طامية، في محافظة الفيوم، برئاسة رجب خضر، مدير الإدارة، اليوم، مسيرة لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري.

بدأت المسيرة، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم، من مركز شباب طامية، مرورًا بعدد من شوارع المدينة حتى مجلس مدينة طامية، سيرًا على الأقدام، رافعين بأيديهم أعلام مصر، وصور المرشح الرئاسي، ورددوا هتافات من بينها: "تحيا مصر"، وذلك تحت شعار "سنشارك ونصوت بقوة".

وشارك المهندس محمد سيد عيد، رئيس مركز ومدينة طامية، الشباب الذين اختتموا مسيرتهم أمام مقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وطالبوه بمشاركتهم.

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