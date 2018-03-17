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الوطن

غدا.. نظر دعوى استبعاد ترشح مؤسس 6 إبريل لعضوية نقابة المهندسين

منذ 29 دقيقة
كتب: محمد عيسى
غدا.. نظر دعوى استبعاد ترشح مؤسس 6 إبريل لعضوية نقابة المهندسين

أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل

تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، غدا، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، التي يطالب فيها باستبعاد أحمد ماهر المنسق العام، والمؤسس لحركة 6 إبريل الإرهابية، من الترشح لعضوية مجلس نقابة المهندسين، وذلك لعدم توافر شرط النزاهة فيه وتورطه في بعض الأعمال التي تهدد الأمن القومي للبلاد، واتهامه بالتخابر مع دول معادية للدولة المصرية، ومساهمته فى إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية وتمويله من الخارج.

وقال "صبرى" فى دعواه رقم 24668 لسنة 72 قضائية، إن أحمد ماهر متهم بمجموعة من القضايا التى لا حصر لها، حيث تم الإفراج عنه بعد استكمال مدة عقوبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة خرق قانون التظاهر، كما شارك فى تدشين حركة 6 إبريل التي دعت إلى خرق القوانين وإثارة الشغب في مصر حتى صدر حكم قضائي 28 إبريل 2014، بحظر أنشطة الحركة ومصادرة مقارها، وفى العام نفسه أثار جدلاً واسعا برسالة من محبسه اعترف فيها بأنه كان على علم بالأحداث التي سبقت ثورة 30 يونيو، ومن هنا ظهرت خيانته للثورة، كما لم يكن اتهامه بتلقيه أموال من الخارج وذهابه إلى دول معادية للدولة المصرية إلا مقدمة لقصة طويلة جرت وقائعها المخزية قبل أحداث 25 يناير، حيث قام بإشعال الشارع تنفيذا لمخطط خارجى، مستهدفا استغلال حالة الفوضى في محاولة لإسقاط الدولة.

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