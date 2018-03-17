جهاز التجارة الداخلية: هدفنا التوجه للمحافظات المحرومة من الاستثمار

قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين للاستثمار وإدارة الأصول ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إن الجهاز يتوجه للمحافظات الأكثر احتياجًا، والمحرومة من الاستثمارات بقطاع التجارة، مثل محافظة القاهرة التي بها 80% من الاستثمارات والأنشطة التجارية.

وأضاف عشماوي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن الجهاز يتوجه للمحافظات المحتاجة مثل الصعيد، حيث تتمتع الصعيد بقوة بشرية كبيرة، بالإضافة للقدرة المالية، وأيضًا محافظات القناة، مشيرًا إلى أنه تم توفير فرص استثمارية بمحافظة قنا، واستثمار 15 فدانًا بها.

ولفت إلى أن من أهداف الجهاز تحقيق توافق بين مطالب المستثمر واحتياجات المحافظة، ومن السهل طرح الفرص الاستثمارية.