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الوطن

انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة

منذ 21 دقيقة
كتب: أ.ف.ب
انفجار عبوة ناسفة على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة

صورة أرشيفية

انفجرت عبوة ناسفة، اليوم السبت، قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل من دون أن تسفر عن إصابات بحسب ما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي رد باستهداف موقع لحركة حماس التي تسيطر على القطاع.

وأورد الجيش في بيان أن الانفجار وقع في شمال قطاع غزة وتحديدا في منطقة كانت خالية من أي جندي إسرائيلي.

وأضاف أنه "ردا على ذلك، استهدفت دبابات اسرائيلية نقطة مراقبة لحماس، المنظمة الارهابية".

وقالت مصادر فلسطينية ان رد الجيش الاسرائيلي اسفر عن اصابة شخص بجروح طفيفة.

والخميس، انفجرت عبوتان ناسفتان على الحدود ورد الجيش الاسرائيلي ايضا باستهداف مواقع لحماس.

ولم تتبن اي جهة هذه التفجيرات لكن اسرائيل تحمل حماس مسؤولية ما يحصل في قطاع غزة.

وتم التوصل الى وقف اطلاق نار بين اسرائيل وحركة حماس في اغسطس 2014 بعد حرب اسرائيلية مدمرة على قطاع غزة استمرت خمسين يوما.

وتعرض اتفاق وقف اطلاق النار تكرارا لانتهاكات إثر إطلاق صواريخ من قطاع غزة على اسرائيل.

وتسيطر حركة حماس على القطاع منذ 2007 بعد ان طردت حركة فتح منه إثر اشتباكات دامية.

وتحاصر اسرائيل القطاع منذ العام 2006، وشددت حصارها عليه بعد سيطرة حماس. ومنذ عام 2008، شنت اسرائيل ثلاث حروب على قطاع غزة الذي يعيش فيه اكثر من مليوني شخص.

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