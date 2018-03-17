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الشعراوي: 1700 فائز بتأشيرة قرعة الحج منهم 170 من كبار السن

منذ 29 دقيقة
كتب: صالح رمضان
الشعراوي: 1700 فائز بتأشيرة قرعة الحج منهم 170 من كبار السن

قرعة الحج بالدقهلية

قال الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم، إن أعداد المتقدمين لقرعة الحج بلغ 9930 متقدم على مستوى مراكز وأقسام الشرطة في المحافظة هذا العام، والتي تنظمها مديرية أمن الدقهلية، مشيراً إلى أن الفائزين وفقًا للتأشيرات المخصصة للمحافظة بلغ عددهم 1530 فائز، بالإضافة إلى 170 كبار سن فازوا بالتزكية وفقا للأكبر سنا وبذلك تبلغ إجمالي تأشيرات الحج المخصصة للمحافظة 1700 تأشيرة.

جاء ذلك خلال مشاركة المحافظ، في إجراء قرعة الحج للمتقدمين من مواطني الدقهلية بنادي ضباط الشرطة بتوريل في المنصورة، بحضور اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير امن الدقهلية، والمهندس مختار الخولى، وكيل الوزارة السكرتير المساعد، والشيخ طه زياده، وكيل وزارة الأوقاف، واللواء سميح لطفى، مساعد مدير الأمن للشؤن المالية والإدارية، والعقيد وليد عابدين، رئيس مباحث الأمن العام، والقيادات الشرطية والأمنية بمديريه أمن الدقهلية، وجموع المتقدمين وأسرهم من أبناء المحافظة

وقدم محافظ الدقهلية، التهنئة لجميع من حالفهم الحظ بالفوز وتمنى لمن لم يحالفهم الحظ هذا العام أن يكتب لهم الله الحج في الأعوام القادمة، مطالباً الحجاج المسافرين لأداء الفريضة أن يتوجهوا بالدعاء بأن يحفظ الله مصر وشعبها ويكفيها كيد الكائدين وحقد الحاقدين وان يحقق لها النصر على الأعداء.

وأكد اللواء محمد حجى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الدقهلية، في كلمته أن المديرية حريصة على تذليل كافة العقبات أمام الحجاج لأداء الفريضة على اكمل وجه بالتعاون والتنسيق مع الوزارة، مشيرا أن هناك 25% احتياطي بإجمالي 425 تأشيرة.

وفى كلمته في بداية الاحتفال أكد الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف، أن الحج يعنى قصد بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصه، مضيفاً بأن الكعبة تشفع لحجاجها يوم القيامة وملابس الإحرام تؤكد مجيئ الإنسان إلى الدنيا ملفوفا بالقماش ويرحل عنها ملفوفا بالقماش وليس له من دنياه إلا عمله الصالح، في اطار حديثه عن حكمه الحج والمناسك التي يتم تأديتها، مشيراً بان الحكمة كما ذكرها رب العالمين في كتابه الكريم من الحج " ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله عل ما رزقهم من بهيمه الأنعام".

 

 

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