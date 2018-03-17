"انزل.. شارك.. مصر الأهم" مؤتمر للنقابة الفرعية للمعلمين بملوي

نظمت النقابة الفرعية للمعلمين بملوي، اليوم برئاسة أحمد محمد أحمد علي، مؤتمر تثقيفي بعنوان "إنزل.. شارك.. مصر الأهم"، حضره أكثر من 2500 معلم ومعلمة، في إطار حملة أطلقتها النقابة العامة المعلمين برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب.

وخلال كلمته أكد الزناتي، أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، باعتبار ذلك واجب وطني على جميع المواطنين، وهو المعنى الحقيقى للانتماء للوطن مؤكدًا ضرورة مشاركة جميع المعلمين والمواطنين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية المقرر إقامها أيام 26 و 27 و 28 مارس الجاري وذلك من أجل مصرنا الحبيبة ولابراز دور المعلمين الفعال بين أبناء المجتمع باعتباهم رسل للمواطنين يحملون رسائل التعاون والحب والإصلاح والوطنية.

حضر المؤتمر كلاً من عامر اّدم نائب رئيس مركز ومدينة ملوى، وعبدالرحمن التوني مدير إدارة ملوى التعليمية، وعلي عبدالسلام رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببندر المنيا، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والنقابية بمدينة ملوي.