الحماية المدنية تمنع احتراق 500 ألف جنيه بشقة في إيتاي البارود

سيطر رجال الحماية المدنية في البحيرة، مساء اليوم، برئاسة العميد جمال ياسين مدير الإدارة، على حريق شقة بعقار بالطابق الرابع بشارع الصاغة بمدينة إيتاى البارود، ومنع احتراق مبلغ 500 ألف جنيه.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح مدير أمن البحيرة، إخطارًا من الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث إيتاى البارود، بنشوب حريق بشارع الصاغة بإيتاي البارود.

وانتقل رجال الحماية المدنية، إلى مكان الحريق، وتبين نشوب حريق بشقة بالطابق الرابع ملك المهندس عصام العطار ، وتم السيطرة علي الحريق.

تمكن رجال الحماية المدينة، من منع احتراق مبلغ 500 ألف جنيه كانت داخل الشقة، وتسليمها لصاحب الشقة.

حرر المحضر اللازم وجارِ العرض علي النيابة العامة.