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الوطن

أمانة عمال "كلنا معاك" بالغربية تحث العاملين على الذهاب للانتخابات

منذ 23 دقيقة
كتب: رفيق محمد ناصف:
أمانة عمال "كلنا معاك" بالغربية تحث العاملين على الذهاب للانتخابات

امانة عمال "كلنا معاك" بالغربية تحث العاملين على الذهاب إلى اللجان الانتخابات برفقة أسرهم وتذيل كافة العقبات

قال خالد عصام، منسق أمانة العمال في حملة "كلنا معاك من أجل مصر"، بمحافظة الغربية، إن غرفة عمليات الأمانة تعقد اليوم، لوضع أليات الحشد أيام الانتخابات الرئاسية المقرر لها أيام 26 و27 و28 مارس الجاري، وذلك لترتيب خروج العاملين بشركات المحافظة للإدلاء بأصواتهم وتذليل كافة العقبات أمام العاملين، للوصول إلى مقار اللجان، وحث العاملين على الذهاب إلى اللجان برفقة أسرهم، وجعل أيام الانتخابات يوم عيد واحتفال للوقوف بجوار الدولة المصرية وأرسال رسالة إلى العالم محتواها أن عمال مصر تقف خلف قيادتها السياسية من أجل الاستقرار واستكمال مشوار التنمية.

وتابع: الحملة عملت خلال الأيام الماضية على عقد عدة مؤتمرات ولقاءات مع كافة الموظفين والعمال بالمؤسسات والمديريات والشركات الحكومية والقطاع العام، للحث على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وأشار: أن الحملة هى تطوعية، وهدفها حث المواطنين على الذهاب إلى اللجان الانتخابية، وتأدية الواجب الوطني.

 

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