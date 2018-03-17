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الوطن

قنصل مصر بفرنسا: توافد الناخبين كان كثيفا رغم سوء حالة الطقس

منذ 54 دقيقة
كتب: محمود البدوي
قنصل مصر بفرنسا: توافد الناخبين كان كثيفا رغم سوء حالة الطقس

الناخبين في فرنسا

قالت سيرناد جميل، قنصل مصر في فرنسا، إن المصريين في الخارج استمروا في التوافد على القنصلية من أجل المشاركة في الانتخابات الرئاسية التي تُجرى حاليًا، موضحة أنه بالرغم من انخفاض درجات الحرارة بشكل مفاجئ إلا أنه كان هناك عزم من قبل الناخبين على التوافد للتصويت.

وأضافت جميل، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أن الروح الوطنية للمصريين في الخارج عالية جدا وجميلة ، على حد قولها، مشيرة إلى أن السيدات والمسنات شاركوا في التصويت في الانتخابات.

وتابعت قنصل مصر في فرنسا: "التوافد مستمر وكثيف، دي الفترة اللي ممكن نعبر فيها عن حب مصر".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.

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