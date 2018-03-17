عمرو أديب: المصريون بالخارج لا يقلوا وطنية عن محمد صلاح

قال الإعلامي عمرو أديب، إن المصريين بالخارج الذين أقبلوا على التصويت في الانتخابات الرئاسية، لن يقلوا وطنية عن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، في حبهم للوطن.

وأضاف أديب، خلال برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي"، أننا عندما نرى مشاهد إقبال المصريين في الخارج على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل الكبير، نشعر بفخر كبير، ولاسيما عند تحدي المصريين لدرجات البرودة الشديدة مثلما حدث في كازاخستان مع درجات الحرارة -21 تحت الصفر.

وأشار إلى أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، من أجل صورة مصر أمام العالم، وكذلك من أجل الشهداء الذين سقطوا دفاعًا عن الدولة المصرية، موجهًا الشكر لملوك وأمراء وقيادات الدول العربية لمساهمتهم في تيسير الانتخابات الرئاسية المصرية بدولهم، وتابع قائلاً: "أشكر حكومة المملكة العربية السعودية والبحرين والإمارات وكل الدول العربية، وبشكر حكومة قطر وأمير قطر على عدم منع المصريين من المشاركة في الانتخابات الرئاسية".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.