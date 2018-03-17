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الوطن

عاجل| فتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسية الروسية

منذ 56 دقيقة
كتب: محمود البدوي
عاجل| فتح مراكز الاقتراع لانتخابات الرئاسية الروسية

بوتين

أفادت قناة "روسيا اليوم"، بفتح مراكز الاقتراع في أقصى الشرق الروسي أبوابها أمام الناخبين للتصويت في الرئاسة الروسية.

وسيدلي الناخبون الروس بأصواتهم في 97.3 ألف مركز اقتراع بجميع أنحاء روسيا، بالإضافة إلى 401 أخرى أعدت للانتخاب خارج البلاد، لاختيار مرشحهم لشغل منصب الرئاسة الروسية لولاية مدتها 6 سنوات.

ومن المقرر أن يتنافس في هذه الانتخابات 8 مرشحين، وهم سيرغي بابورين مرشح عن حزب "الاتحاد الشعبي العام الروسي"، وبافيل غرودينين مرشح عن "الحزب الشيوعي الروسي"، وفلاديمير جيرينوفسكي مرشح عن "الحزب الليبيرالي الديمقراطي الروسي"، وفلاديمير بوتين، مرشح مستقل والرئيس الحالي للبلاد، وكسينيا سوبتشاك، مرشحة عن حزب "المبادرة الاجتماعية" الليبيرالي، ومكسيم سورايكين، مرشح عن حزب "شيوعيو روسيا"، وبوريس تيتوف مرشح عن "حزب النمو"، وغريغوري يافلينسكي، مرشح عن حزب "يابلوكو".

ويحق التصويت في الانتخابات لأي مواطن من الاتحاد الروسي، بلغ الـ 18 من عمره وبكامل قواه العقلية، ومن غير الموجودين في السجن بقرار من المحكمة.

وحسب معطيات لجنة الانتخابات المركزية، تم تسجيل 111 مليونا و425 ألفا و443 ناخبا داخل الأراضي الروسية وخارجها، يحق لهم التصويت.

 

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