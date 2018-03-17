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الوطن

والدة الشهيد أحمد شعبان باكية: "آخر كلمات ابني.. الوطن أغلى من حياتي"

منذ 38 دقيقة
كتب: محمود البدوي
والدة الشهيد أحمد شعبان باكية: "آخر كلمات ابني.. الوطن أغلى من حياتي"

والدة الشهيد أحمد شعبان

دخلت والدة الشهيد أحمد شعبان، في نوبة من البكاء على الهواء، موضحةً أنها فخورة بنجلها الشهيد رغم أنها شعرت بآلام كبيرة ومازالت حتى الآن.

واستطردت: "مكنتش عمري أتمنى أشوف اليوم ده أبدًا بس شوفته، دي إرادة ربنا وأنا مؤمنة".

وأضافت خلال حوارها في برنامج "الرئيس 2018"، على قناة "العاصمة"، أنها في تلك اللحظات تحتاج لسند ولنجلها الشهيد، ولكن على ثقة تمامًا أن الله سيلهما الصبر، "زي ما ربنا اختاره، قادر يديني الصبر".

وأشارت إلى أن آخر كلمات الشهيد "الوطن أغلى من حياتي، كنت دائمًا أدعي يارب ما توريني اليوم ده بس شوفته".

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