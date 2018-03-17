عمر أديب: آن الأوان أن تضع الدولة أقدامها في تنمية البحر الأحمر

قال الإعلامي عمرو أديب إنه قد آن الأوان لعمل تنمية في البحر الأحمر مثلما تم في البحر المتوسط من خلال ترسيم الحدود واكتشاف الغاز به.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "أون إي" أن على الدولة أن تضع أقدامها بقوة في تنمية البحر الأحمر.

وأشار إلى أن مصر أقامت مشروعات كبيرة على سواحل البحر المتوسط ويكفي أن مشروع عملاق مثل حقل ظهر بالمتوسط سيجعل مصر من الدول العالمية المصدرة للغاز، وبالتالي لابد وأن يتم التفكير في استغلال البحر الأحمر في التنمية، خاصةً بعد ترسيم الحدود متابعًا "ده أوان البحر الأحمر لازم يكون فيه استثمارات كبيرة في المنطقة دي".