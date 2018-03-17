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الوطن

سفارة مصر بموسكو: رجال أعمال مصريين نقلوا أبناء الجالية لمقر التصويت

منذ 37 دقيقة
كتب: شريف حسين
سفارة مصر بموسكو: رجال أعمال مصريين نقلوا أبناء الجالية لمقر التصويت

انتخابات المصريين في الخارج

قال أيمن موسى، المستشار الإعلامي للسفارة المصرية بموسكو، إن المصريين شاركوا بكثافة في الانتخابات الرئاسية، موضحا أن السفارة حريصة دائما على المشاركة مع أبناء الجالية عن طريق تنظيم يوم رياضي، أو أنشطة ترفيهية.

وأضاف موسى، في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام"على قناة "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء السبت، أنه يتم التواصل مع أبناء الجالية عن طريق "ماسنجر" و"واتس آب"، كون أعداد المصريين تصل إلى 8 آلاف، وهو عدد قليل نسبيا، و"دائما نعمل على حل مشاكل أبنائنا هنا".

وتابع: "بعض رجال الأعمال سهلوا نقل أبناء الجالية المصرية ذهابًا وعودة إلى السفارة المصرية في موسكو، ونحن مع كل أبناء الجالية مهما بعدت المسافة".

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