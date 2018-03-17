أحلام تهدد بالانسحاب من "ذا فويس".. وعاصي الحلاني: وجودك إضافة

فرضت مرحلة "المواجهة" في برنامج المسابقات "ذا فويس"، على قناة "إم بي سي مصر"، عددا من المواقف المحرجة لأعضاء لجنة التحكيم، بسبب اعتماد المرحلة على قرارات المدربين في إبقاء أو إقصاء أحد المشتركين.

وهددت المطربة أحلام، مازحة، بالانسحاب من البرنامج، بسبب عدم رغبتها في إقصاء أي من المشتركَيْن يوسف السلطان وعبود أغوب.

ورد المطرب عاصي الحلاني، الذي ينتمي المشتركان إلى فريقه، على تهديد أحلام بقوله: "وجودك إضافة"، فعلقت أحلام أنها تتمنى له أن يضيع قبل استبعاده أحد المشتركَيْن، فقال مداعبًا: "ما رح ضيع، بضيّع عشرة متلك".