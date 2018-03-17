تسجيل الدخول

الوطن

أحلام تهدد بالانسحاب من "ذا فويس".. وعاصي الحلاني: وجودك إضافة

منذ 45 دقيقة
كتب: أحمد عنتر
أحلام تهدد بالانسحاب من "ذا فويس".. وعاصي الحلاني: وجودك إضافة

أحلام في ذا فويس

فرضت مرحلة "المواجهة" في برنامج المسابقات "ذا فويس"، على قناة "إم بي سي مصر"، عددا من المواقف المحرجة لأعضاء لجنة التحكيم، بسبب اعتماد المرحلة على قرارات المدربين في إبقاء أو إقصاء أحد المشتركين.

وهددت المطربة أحلام، مازحة، بالانسحاب من البرنامج، بسبب عدم رغبتها في إقصاء أي من المشتركَيْن يوسف السلطان وعبود أغوب.

ورد المطرب عاصي الحلاني، الذي ينتمي المشتركان إلى فريقه، على تهديد أحلام بقوله: "وجودك إضافة"، فعلقت أحلام أنها تتمنى له أن يضيع قبل استبعاده أحد المشتركَيْن، فقال مداعبًا: "ما رح ضيع، بضيّع عشرة متلك".

أخبار متعلقة
"ذا فويس".. ماريز تقنع الحلاني وتنتقل لمرحلة العروض المباشرة

"ذا فويس".. ماريز تقنع الحلاني وتنتقل لمرحلة العروض المباشرة
"ذا فويس".. خالد حلمي ينتقل للعروض المباشرة على حساب فقي

"ذا فويس".. خالد حلمي ينتقل للعروض المباشرة على حساب فقي
"ذا فويس" عصام سرحان ينجح في الوصول لمرحلة العروض المباشرة

"ذا فويس" عصام سرحان ينجح في الوصول لمرحلة العروض المباشرة
شيماء عبدالعزيز تصل لمرحلة العروض المباشرة في "ذا فويس"

شيماء عبدالعزيز تصل لمرحلة العروض المباشرة في "ذا فويس"
"ساحرة حماقي".. لطيفة تروي لـ"الوطن" رحلتها من الراديو لـ"ذا فويس"

"ساحرة حماقي".. لطيفة تروي لـ"الوطن" رحلتها من الراديو لـ"ذا فويس"
"ذا فويس".. أحلام تقنع سالي منصور بالانضمام لفريقها

"ذا فويس".. أحلام تقنع سالي منصور بالانضمام لفريقها
"ذا فويس": عاصي الحلاني يخطف بشار الجواد لفريقه

"ذا فويس": عاصي الحلاني يخطف بشار الجواد لفريقه
"ذا فويس".. حماقي يقتنع بموهبة لينا قاسم ويضمها لفريقه

"ذا فويس".. حماقي يقتنع بموهبة لينا قاسم ويضمها لفريقه
"ذا فويس": إليسا تقدم "قلب هدية" لمتسابق لإقناعه بالانضمام لفريقها

"ذا فويس": إليسا تقدم "قلب هدية" لمتسابق لإقناعه بالانضمام لفريقها

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

محمد نجاتي: "بابا عملي شريط وأنا في الثانوية.. وملقتش نفسي في الغناء"

محمد نجاتي: "بابا عملي شريط وأنا في الثانوية.. وملقتش نفسي في الغناء"

أيمن الرقب: الأيام ستثبت تورط قطر في محاولة اغتيال رامي الحمد الله

أيمن الرقب: الأيام ستثبت تورط قطر في محاولة اغتيال رامي الحمد الله

محمد نجاتي: محمود الجندي اكتشفني.. وحلقت شعري عشان أمثل مع فريد شوقي

محمد نجاتي: محمود الجندي اكتشفني.. وحلقت شعري عشان أمثل مع فريد شوقي

توزيع "ID متابع محلي" لمتابعة الانتخابات في دمياط

توزيع "ID متابع محلي" لمتابعة الانتخابات في دمياط

أسرة "دونالد ترامب" الأفغاني تطلب اللجوء بسبب "العار" الذي يلاحقهم

أسرة "دونالد ترامب" الأفغاني تطلب اللجوء بسبب "العار" الذي يلاحقهم

اختيارات الوطن

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

مواطنة كويتية تستقبل المصريين أمام لجان الاقتراع بـ"الكحك": تحيا مصر

الأكثر قراءة

عاجل