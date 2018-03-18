سفير مصر بالرياض: السعودية وفرت عربات إسعاف أمام اللجان

وجه السفير ناصر حمدي، سفير مصر لدى المملكة العربية السعودية، الشكر إلى السلطات السعودية على تقديمها كافة التسهيلات والمساندة لسفارتي مصر في الرياض وجدة أثناء إدلاء المصريين في المملكة تصويتهم في الانتخابات الرئاسية.

وقال حمدي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الرئيس 2018" المذاع على فضائية "العاصمة": "لم نطلب أية طلبات من السلطات السعودية لتسهيل وصول المصريين للإدلاء بأصواتهم إلا وتم تنفيذها خاصةً المتعلقة بتوفير عربات الإسعاف".

وأكد على استمرار الأجواء الاحتفالية لليوم الثاني على التوالي، مستطردًا "الجالية المصرية أثبتت جدارتها وتلعب سينفونية في حب مصر وما نشهده شيء مشرف بمشاركة الأسرة المصرية من الزوج والزوجة والأطفال يحرك الكثير من المشاعر الفياضة بداخلك".

وانطلقت الانتخابات الرئاسية للمصريين المقيمين في الخارج، الجمعة، على أن تمتد لثلاثة أيام، تنتهي في 18 مارس، يدلي خلالها المواطنون بأصواتهم في مقار البعثات الدبلوماسية وعددها 139 بعثة في 124 دولة بمختلف أنحاء العالم، ويتنافس في الانتخابات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى.