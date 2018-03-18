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الوطن

هاني فاروق يدعم السيسي بأغنية "تستاهل السلامة"

منذ 33 دقيقة
كتب: خالد فرج
هاني فاروق يدعم السيسي بأغنية "تستاهل السلامة"

هاني فاروق مع صناع أغنيته "تستاهل السلامة"

انتهى المطرب هاني فاروق من تسجيل أغنية وطنية بعنوان "تستاهل السلامة"، أهداها للرئيس عبد الفتاح السيسي وجموع الشعب المصري، ومن المقرر طرحها خلال ساعات على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وعدد من القنوات الفضائية.

وأعلن فاروق في بيان صادر منه أن الأغنية من كلمات صلاح مندي وألحان هاني فاروق، ومن توزيع بيشوي سمير وإنتاج شركة "الربيع للإنتاج الفني" لمالكها المنتج عبدالمنعم ربيع، وإخراج عبدالمنعم ربيع.

يذكر أن هاني فاروق انتهى من تسجيل ألبومه الجديد، ومن المقرر طرحه في موسم الصيف المقبل.

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