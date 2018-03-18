عرض "ماما كلونيل" بمسابقة الأفلام التسجيلية في "الأقصر للسينما" اليوم

يعرض الفيلم التسجيلي "ماما كلونيل" إخراج ديودو حمادي، في السادسة مساء اليوم الأحد، في مكتبة الأقصر، ضمن فعاليات مسابقة الأفلام التسجيلية الطويلة، في مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

يرصد الفيلم حياة الكولونيل أونورين مونيول، وهي أرملة قوية تبلغ 44 عاما، وأم لسبعة أطفال صغار، أربعة من أطفالها، وثلاثة أطفال متبنين، وتقود وحدة شرطة خاصة مكرسة لمكافحة العنف ضد النساء والأطفال.

ويتناول الفيلم قضية العنف ضد النساء والأطفال في جمهورية الكونغو، ويلقي الضوء على المجتمع الذي تخلله الحرب، ولكنه يقدم أيضا بصيصا من الأمل لمستقبل أكثر انسجاما.