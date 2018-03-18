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الوطن

صابر الرباعي: سعيد بغنائي أمام السيسي.. ويجب أن تقف الشعوب خلف جيوشها

منذ 21 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
صابر الرباعي: سعيد بغنائي أمام السيسي.. ويجب أن تقف الشعوب خلف جيوشها

صابر الرباعي

قال الفنان صابر الرباعي إنه شعر بسعادة عارمة، أثناء تقديمه إحدى أغانيه في يوم الشهيد، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف الرباعي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم"، أنه تأثر عندما رأى الحسرة في وجوه أسر الشهداء، وفي نفس الوقت وجد العزيمة والإصرار على وجوههم، وقناعتهم بأن البلد تسير بعزيمة أبنائها وجيشها.

وأشار صابر الرباعي إلى أنه يجب وأن تقف الشعوب العربية خلف جيوشها، مضيفا: "ليس الجيش المصري فقط من يحارب الإرهاب، ولكن الجيوش العربية الأخرى تحاربه، ويجب أن يتم الغناء لهذه الجيوش تقديرا لدورها الكبير في الدفاع عن الأمن العربي".

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