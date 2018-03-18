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الوطن

الليلة.. عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر للسينما الإفريقية"

منذ 21 دقيقة
كتب: نورهان نصرالله
الليلة.. عرض "فوتوكوبي" ضمن فعاليات "الأقصر للسينما الإفريقية"

مشهد من الفيلم

يعرض فيلم "فوتو كوبي" للمخرج تامر عشري، في تمام الرابعة عصر اليوم الأحد، بقصر ثقافة الأقصر، ضمن برنامج "حصاد السينما المصرية" في فعاليات الدورة السابعة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.

الفيلم من بطولة محمود حميدة، شيرين رضا، فرح يوسف، بيومي فؤاد، علي الطيب، يوسف عثمان، وأحمد داش، من تأليف هيثم دبور، وإخراج تامر عشري، وإنتاج "ريد ستار".

يدور الفيلم حول محمود، وهو رجل في نهاية العقد الخامس يمتلك مكتبة لتصوير المستندات بشارع عبده باشا، حين يطلب منه طباعة أوراق بحثية عن انقراض الديناصورات يصيبه الموضوع بالهوس، ويشعر أن ذلك سيفسر تدهور حالته المادية، وعدد زبائنه الذي يتناقص يومًا بعد الآخر.

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