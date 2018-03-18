صابر الرباعي لناقديه: "غنيت لتونس مثلما غنيت لجيش مصر"

قال الفنان صابر الرباعي، إنه من حق أبناء الشعب التونسي أن ينتقدوه لاعتقادهم أنه قام بالغناء للجيش المصري، ولم يفعل هذا مع الجيش التونسي الذي يحارب الإرهاب هو الآخر في تونس.

وأضاف الرباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه يبدو أن ذاكرة الإنسان عموما ضعيفة؛ لأنه قام بالغناء لتونس وللشهيد في تونس وكل فناني العرب غنوا لتونس أيضا.

وأشار إلى أن كبار الفنانين غنوا لتونس، أمثال عبد الحليم حافظ ووديع الصافي وكذلك وردة الجزائرية، لافتا إلى أنه بالتأكيد لن يتناسى أن يغني لوطنه وشهداء وطنه.