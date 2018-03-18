تسجيل الدخول

الوطن

صابر الرباعي لناقديه: "غنيت لتونس مثلما غنيت لجيش مصر"

منذ 20 دقيقة
كتب: خالد الأسمر
صابر الرباعي لناقديه: "غنيت لتونس مثلما غنيت لجيش مصر"

صابر الرباعي

قال الفنان صابر الرباعي، إنه من حق أبناء الشعب التونسي أن ينتقدوه لاعتقادهم أنه قام بالغناء للجيش المصري، ولم يفعل هذا مع الجيش التونسي الذي يحارب الإرهاب هو الآخر في تونس.

وأضاف الرباعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي ببرنامج "العاشرة مساء" المذاع عبر فضائية "دريم" أنه يبدو أن ذاكرة الإنسان عموما ضعيفة؛ لأنه قام بالغناء لتونس وللشهيد في تونس وكل فناني العرب غنوا لتونس أيضا.

وأشار إلى أن كبار الفنانين غنوا لتونس، أمثال عبد الحليم حافظ ووديع الصافي وكذلك وردة الجزائرية، لافتا إلى أنه بالتأكيد لن يتناسى أن يغني لوطنه وشهداء وطنه.

أخبار متعلقة

بث مباشر| عرض أغنيتين جديدتين عن "الشهيد" غناء صابر الرباعي ومحمد فؤاد

بث مباشر| عرض أغنيتين جديدتين عن "الشهيد" غناء صابر الرباعي ومحمد فؤاد
بالصور| صابر الرباعي يغني للجندي المصري "سلام يا دفعة"

بالصور| صابر الرباعي يغني للجندي المصري "سلام يا دفعة"
بالفيديو| صابر الرباعي يطلق "ما تخافش مني خاف عليا"

بالفيديو| صابر الرباعي يطلق "ما تخافش مني خاف عليا"
صابر الرباعي يهدي فلسطين أغنية خاصة في حفله بالكويت

صابر الرباعي يهدي فلسطين أغنية خاصة في حفله بالكويت

أخبار قد تعجبك

التعليقات

«الوطن» تطلق مبادرة «شوفها على حقيقتها»

أحدث الأخبار

"المصريين بهولندا": أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية

"المصريين بهولندا": أعداد المصوتين ضعف المشاركين في الانتخابات الماضية

بالصور| ريهام عبدالحكيم تحيي حفل ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

بالصور| ريهام عبدالحكيم تحيي حفل ختام "الأقصر عاصمة الثقافة العربية"

عزيز عن مضايقات "الإخوان" للناخبين في بريطانيا: صوتنا كان عالي عليهم

عزيز عن مضايقات "الإخوان" للناخبين في بريطانيا: صوتنا كان عالي عليهم

بالصور| كريم أبو زيد يعقد قرانه بحضور نجوم الفن

بالصور| كريم أبو زيد يعقد قرانه بحضور نجوم الفن

بالفيديو| والد مريم: ضغط شعبي ورسمي على بريطانيا من أجل القصاص لابنتي

بالفيديو| والد مريم: ضغط شعبي ورسمي على بريطانيا من أجل القصاص لابنتي

اختيارات الوطن

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

"28 ساعة رايح جاي".. تفاصيل رحلة طلاب مصريين بروسيا من أجل التصويت

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بالفيديو| بعد "سوبر صلاح".. تعرف على أصل كلمة "هاتريك" في كرة القدم

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بعد تشغيل 12 أتوبيسا بدورين.. تعرف على خطوط سير وسعر التذكرة

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

بالفيديو| «صلاح» يتفوق على جميع أباطرة الدوريات الخمس الكبرى

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

"ما فرقتش 18 من 85 سنة".. انتخابات الرئاسة تجمع الكبير والصغير بكندا

الأكثر قراءة

عاجل